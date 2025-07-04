В Саратове возбудили дело о невыплате зарплаты на сумму свыше 1 млн рублей

В Саратове следствие возбудило уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше 1 млн руб. (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В ходе проверки исполнения трудового законодательства прокуратура Гагаринского района Саратова выяснила, что ООО «Волжские Водоводы» не выплачивало работникам зарплату в период с января по май этого года. Вместе с тем финансовая возможность у организации была.

ООО «Волжские Водоводы» не выплатило девяти сотрудникам в общей сложности более 1 млн руб. Надзорное ведомство поставило на контроль результаты расследования уголовного дела.

Павел Фролов