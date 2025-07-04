Минздрав Башкирии обязали вернуть в федеральный бюджет около 14 млн рублей

Министерству здравоохранения Башкирии не удалось отменить представление управления Федерального казначейства по региону о возврате 13,9 млн руб. в бюджет. Посчитав документ незаконным, республиканский минздрав подал к управлению иск в арбитражный суд Башкирии, однако потерпел неудачу. Попытка обжаловать решение суда первой инстанции также не увенчалась успехом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, спорное представление было выдано минздраву после проверки использования трансфертов из федерального бюджета в 2021 году. Управление Федерального казначейства по республике пришло к воводу, что министерство не достигло показателей по углубленной диспансеризации пациентов, перенесших COVID-19. При этом в нарушение бюджетного кодекса оно не вернуло в федеральный бюджет полученные на диспансеризацию средства, говорится в документах суда.

Спорное представление было выдано истцу в январе 2024 года, попытался обжаловать документ он лишь в ноябре этого же года. Арбитражный суд Башкирии, отказывая в удовлетворении требований, сослался на пропущенный минздравом трехмесячный срок для подачи иска. Министерство осталось недовольно принятым решением и направило апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для ее удовлетворения.

Наталья Балыкова