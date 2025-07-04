В Самарской области сбит очередной беспилотник
В пятницу утром в Самарской области сбит украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Это один из шести дронов, уничтоженных российскими ПВО с 8:00 до 11:00 по московскому времени. Три были сбиты в Удмуртии, два — в Белгородской области.
Фото: Сергей Щербатюк, Коммерсантъ
В связи с инцидентом в Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА. В небе над регионом введены ограничения.
В аэропорту Курумоч задержаны 17 рейсов, что затронуло множество направлений, включая Сабетту, Анталью, Москву, Новый Уренгой, Екатеринбург, Тобольск, Пермь, Нижневартовск и Сочи.