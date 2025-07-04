В Саратове пойдет под суд водитель погрузчика за гибель рабочего

Заводской районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о гибели рабочего при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ) в отношении 48-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, трагедия произошла днем 3 мая этого года. В тот день фигурант управлял погрузчиком во время строительных работ по распределению асфальтового покрытия на ул. Крымский проезд в Саратове. При движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и совершил смертельный наезд на рабочего.

Прокуратура Заводского района Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов