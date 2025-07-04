Газпромбанк Автолизинг запустил новую допуслугу «Продленная гарантия»

Подключение услуги позволит клиентам компании получать обслуживание автомобиля по гарантийным случаям после окончания срока заводской гарантии или при ее отсутствии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Газпромбанк Автолизинг» Фото: пресс-служба ООО «Газпромбанк Автолизинг»

Продленная гарантия распространяется на новые и подержанные легковые и легкие коммерческие автомобили категории В, а также на грузовой транспорт с пробегом и без него. Возраст техники на момент страхования должен составлять не более 9 лет.

Услугу можно приобрести на период 12 или 24 месяца либо до момента достижения пробега в 200 000 км на легковом и легком коммерческом автомобиле и в 300 000 км на грузовом. Отсчет срока страхового покрытия ведется по истечении одного месяца после прекращения действия заводской гарантии. В роли страховщика выступает компания «Абсолют Страхование» (ООО).

«Услуга «Продленная гарантия» позволит предпринимателям компенсировать непредвиденные расходы, связанные с поломкой автомобиля. Это особенно важно в текущих рыночных условиях, когда статьи бюджета на автопарки у многих компаний жестко лимитированы», — отмечает руководитель группы по разработке продукта компании Газпромбанк Автолизинг Павел Чегодаев.

«Наши страховые программы, связанные с возмещением затрат на ремонт автомобилей после завершения гарантии, сейчас очень востребованы. Программа предоставляет комплексную защиту от рисков поломок, избавляя клиентов от значительных незапланированных затрат и повышая общую экономическую эффективность автомобиля. Мы уверены, что клиенты Газпромбанк Автолизинг оценят все их преимущества по достоинству и будут активно пользоваться этой услугой», — рассказала заместитель директора департамента по работе с лизинговыми компаниями «Абсолют Страхование» Зоя Климашина.

Узнать подробнее об услуге «Продленная гарантия» можно на странице.

*** Услуга «Продленная гарантия» осуществляется компанией ООО «Абсолют Страхование», ОГРН 1027700018719. Услуга распространяет свое действие только на заводской брак. Транспортное средство подлежит страхованию при условии соответствия требованиям страховщика. Для автомобилей, находящихся на гарантии производителя, максимальный срок на момент убытка составляет 10 лет, начиная с момента окончания гарантии. На электромобиль можно оформить продленную гарантию, только если транспортное средство новое. Вся изложенная информация не является офертой, публичной офертой или предложением делать оферту в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. ООО «Газпромбанк Автолизинг», исполнитель услуги имеют право в любое время, по любой причине и на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или изменить указанные условия без предварительного уведомления. Реклама ООО «Газпромбанк Автолизинг», ИНН 7728533208, ЕРИД F7NfYUJCUneTRxeLaXbL

ООО «Газпромбанк Автолизинг»