В Ярославле иномарка въехала в столб, пострадали четверо

В Ярославле вечером 3 июля на проспекте Октября произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

В районе 22:40 около дома №79 20-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и въехал в железобетонную опору. В ДТП пострадали четверо пассажиров: три 19-летних девушки и один 20-летний мужчина.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшей аварии.

Алла Чижова