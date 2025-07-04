Кинопрокату мало воздуха

Москвичи хотят в летние кинотеатры. Количество запросов на такой вид досуга вырос вдвое, это рекорд за последние пять лет, посчитали аналитики October Group. Но киноплощадок под открытым небом в столице не хватает. Бизнес тормозит дождливый сезон и низкая посещаемость. Уличные кинопоказы сейчас в тренде у рестораторов и даже застройщиков. Некоторые из них интегрируют залы прямо в жилые комплексы. Сколько стоит открыть летний кинотеатр? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На всю Москву сейчас наберется не больше 20 киноплощадок под открытым небом. Средняя цена билета — 700 руб. Часть из них бесплатные, но по предварительной регистрации на сайте. В списке «Москино Музеон», лекторий ВДНХ, сад «Эрмитаж», парк Измайлово, кинопаркинг в «Депо» плюс летние кинозалы в ресторанах, барах и паре загородных клубов. Крутят в основном классику, артхаус и записи культовых концертов.

Отсутствие мировых премьер тормозит развитие кинобизнеса, подчеркивает гендиректор российского офиса Comscor Роман Исаев: «Отдельностоящий летний кинотеатр как вид бизнеса нерентабелен. История нишевая и сезонная. Кроме кинотеатра сети Mori Cinema в парке "Остров мечты", ярких и с хорошей кассой кейсов, по сути, нет. Диапазон вложений 15-20 млн руб. только в оборудование окупится за счет летнего проката примерно никогда. Если поставить туда простую видеопушку стоимостью 300-500 тыс. руб. и две колонки, в принципе такой формат тоже имеет право на существование. Но тут будет вопрос с контентом, потому что под такое оборудование крупные прокатчики свежие фильмы не дадут».

Летних кинотеатров мало еще потому, что россияне стали реже ходить в кино. Посещаемость упала до минимума за три года. Среди причин как раз нехватка контента. Но при этом сборы выросли до рекордных 17 млрд руб. Просто билеты стали дороже — плюс 20% только за год. В Москве этой весной средняя цена за киносеанс составила 515 руб., выяснили аналитики коммуникационной группы Progress.

И чтобы не уйти в минус, на летних площадках билеты должны стоить минимум втрое дороже, говорит председатель Ассоциация владельцев кинотеатров Алексей Воронков: «Если для Москвы ценник в 1,5 тыс. руб. приемлемый, это направление может развиваться. Но давайте посчитаем: допустим, идет два сеанса в день, пусть это будет хотя бы 50% заполняемости, это 50 мест, умножаем на стоимость билета, получаем оборот 75 тыс. руб. Половина отдается дистрибуторам, обслуживающему персоналу. Максимальная сумма, которую вы можете заработать в день, порядка 25-30 тыс. руб., умножаем на 30 солнечных дней, мы с вами получаем 900 тыс. руб. Если мы посчитаем ключевую ставку в 15%, то окупаемость может быть достигнута в течение 25 лет».

Но спрос на кинопоказы под открытым небом в этом году побил пятилетний рекорд. Впервые количество запросов от москвичей превысило отметку в 10 тыс., посчитали аналитики October Group. Тренд подхватили рестораторы и девелоперы, которые интегрируют летние площадки в инфраструктуру жилых комплексов во дворах или на крышах домов. В Москве сейчас реализуется семь таких проектов. Но кино будут показывать только резидентам ЖК. Так что это не монобизнес, а один из способ привлечения клиентов, замечает гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин:

«В жилых комплексах 100 руб., добавленные в квадратный метр, с лихвой окупят инвестиции в летний кинотеатр.

Хотите, чтобы люди подольше задерживались, побольше ели, тогда за счет ресторана вы можете поддерживать операционные издержки кинотеатра. Все равно вы будете в плюсе. Если рассматривать кинотеатр с точки зрения продажи билетов, люди готовы платить только за новинки либо за события. У нас много запросов. Когда кто-то к нам приходит, говорит, мол, давайте я у вас арендую зал и посмотрю там "Как приручить дракона", мы говорим: "Извините, вы не можете посмотреть, потому что это пиратство". Но они куда-то идут, в другие кинотеатры, где-то смотрят. И даже платят деньги».

Московские кинозалы, как выясняется, можно арендовать: цена от 30 тыс. руб. утром в будни. Но фильмы для частного показа утверждают сами киносети.

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Аэлита Курмукова