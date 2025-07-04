Директору ульяновской «Хлебницы» грозит до пяти лет лишения свободы

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 46-летнего директора компании «Хлебница – Ульяновск» Дмитрия Каргина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным следствия, Дмитрий Каргин в период с 2019 года по 2021 год «через сеть подконтрольных индивидуальных предпринимателей» создал условия для возможности применения компанией упрощенной системы налогообложения (УСН) и не обеспечил направление в районную инспекцию ФНС деклараций по НДС. Следствие считает, что в результате бюджетная система РФ лишилась налоговых поступлений на сумму более 113 млн руб.

Дмитрий Каргин свою вину признал в полном объеме и, как поясняют в облпрокуратуре, добровольно выплатил уже 13,9 млн руб. Кроме того, в целях возмещения ущерба в полном объеме наложен арест на принадлежащие обвиняемому объекты недвижимости и транспортные средства (квартиры, автомобиль Audi Q7, мотоцикл Yamaha FJR1300, маломерное судно, земельные участки) общей стоимостью более 19,6 млн руб.

В беседе с «Ъ-Волга» Дмитрий Каргин от комментариев по этому уголовному делу. Следствию он пояснил, что сам лично принял решение в целях сохранения УСН перераспределять доходы компании на подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей.

ООО «Хлебница – Ульяновск» было создано в 2014 году и управляло сетью пекарен «Хлебница» в Ульяновске, однако в 2022 году было переименовано в ООО «Патиаз». С 2022 года владельцем компании является Андрей Данилов (Москва), владевший ранее компаниями «Хлебница-Самара», «Хлебница – Новокуйбышевск», «ТТК – Ульяновск» и до. По словам Дмитрия Каргина, сейчас ООО «Патиаз» перебазировалось в Москву и работает там в том же направлении. Впрочем, по данным ФНС, если в 2021 году выручка компании составляла 109,5 млн руб. с чистой прибылью 16,4 млн руб., то в 2022 году она составила 19,2 млн руб. с чистой прибылью 1,5 млн руб., а в 2023 году была нулевой с убытком 194 тыс. руб. Сейчас в отношении ООО «Патиаз» ФНС принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юрлица.

По словам Дмитрия Каргина, сейчас ульяновскими «Хлебницами» управляет компания «Ульяновские пекарни» (ООО), учредителями которой являются прежние соучредители «Хлебницы – Ульяновск» Андрей Гейко (основатель сети «Хлебница, директор ООО «Корп Хлебница», Москва) и Павел Азанов (Ульяновск).

Андрей Васильев, Ульяновск