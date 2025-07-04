Бюджет Казани за первые полгода 2025 года может быть исполнен с дефицитом в размере почти 6 млрд руб. Информация об этом появилась в соответствующем проекте постановления, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дефицит бюджета Казани за полгода 2025 года может составить 6 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дефицит бюджета Казани за полгода 2025 года может составить 6 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, доходы бюджета Казани в первом полугодии 2025 года составили почти 28,7 млрд руб., а расходы — 34,7 млрд руб.

Главным источником налоговых и неналоговых доходов стал налог на прибыль и налог на доходы физлиц, которые составили по 6,9 млрд руб. Еще почти 13,2 млрд руб. пришлись на безвозмездные поступления от других бюджетов РФ, еще почти 2,8 млрд руб. были получены в рамках субсидий.

В первом полугодии из бюджета Казани было направлено 23,7 млрд руб. на образование, 3,2 млрд руб. — на решение общегосударственных вопросов, 2,7 млрд руб. — на национальную экономику, 1,1 млрд руб. — на культуру и кинематограф, 668 млн руб. — на жилищно-коммунальное хозяйство, 202,3 млн руб. — на нацбезопасность и т. д.

Диана Соловьёва