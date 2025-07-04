Башкирская содовая компания намерена избрать председателя совета директоров

На сегодняшнем заседании совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) планирует избрать своего председателя и секретаря, говорится в сообщении на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

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С сентября 2022 года председателем совета директоров является Андрей Пилипенко.

Также члены совдира рассмотрят отчет об исполнении бизнес-плана предприятия, скорректируют ключевые показатели эффективности за прошлый год. Кроме того, будет решен вопрос о вознаграждении гендиректору БСК Эдуарду Давыдову и выплатах руководящему составу.

Еще один вопрос — позиция компания в отношении ее дочернего «БСК-Казахстан».

АО «Башкирская содовая компания» является крупнейшим российским производителем кальцинированной и пищевой соды. Основные активы организации расположены в Стерлитамаке. В начале лета стало известно о покупке холдингом «Росхим» 57,43% акций компании, принадлежавших правительству РФ. 38,5% акций владеет Башкирия.

В 2024 году чистая прибыль БСК составила 4,6 млрд руб. при 61 млрд руб. выручки.

Идэль Гумеров