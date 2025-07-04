В Прикамье объявлен режим «Беспилотной опасности»

«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим "Беспилотной опасности"», - сообщает министерство территориальной безопасности по региону.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз. Министерство просит граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Такой же режим введен на территории Татарстана, Удмуртии, Самарской и Оренбургской областей.