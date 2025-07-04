В Новосибирске двух мужчин арестовали за диверсию на железной дороге

Центральный районный суд Новосибирска отправил под арест до 2 сентября Ярослава Денисова и Илью Алферова, которых обвиняют в совершении диверсии на железной дороге.

О назначении меры пресечения обвиняемым сообщила пресс-служба судов Новосибирской области во «Вконтакте». Постановление суда пока в силу не вступило.

Фигурантов дела задержали сотрудники ФСБ и МВД. Подробности дела пресс-служба судов не приводит. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.