Американский легионер Кортез Эдвардс подписал контракт с «Челбаскетом»

Американец Кортез Эдвардс переезжает в Челябинск, чтобы выступать за клуб «Челбаскет». С 2019 по 2021 год он играл в Англии, где завоевал Кубок Великобритании в 2020 и 2021 годах, а также стал чемпионом BBL в 2021 году, сообщает пресс-служба клуба «Челбаскет»

В сезоне 2021/2022 Кортез Эдвардс выступал в финском первом дивизионе, а в последние два сезона играл в румынской лиге за команды SCM CSU Craiova и Dinamo Bucuresti. В прошедшем сезоне он представлял венгерский клуб Sopron KC, где провел 36 матчей, набирая в среднем 10,3 очка, 4,4 подбора, 4,5 передачи и 1,9 перехвата за матч.

«Кортез — молодой игрок с опытом выступлений в Европе, достаточно универсален и может закрывать несколько позиций в нападении. Он наслышан об атмосфере на домашних матчах Челбаскета и с нетерпением ждет встречи с болельщиками и командой»,— прокомментировал спортивный директор «Челбаскета» Сергей Доманов.

Евгения Пономарева