В Тукаевском районе Татарстана планируют построить промпарк за 1 млрд рублей

В Тукаевском районе Татарстана могут построить новый промышленный парк «Тукай» до конца 2025 года, инвестиции в проект оцениваются на сумму 1 млрд руб. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

Промпарк будет рассчитан на 10 резидентов. Объект разместят на территории в 42 га, площадь застройки составит 250 тыс. кв. м.

Планируется, что в промпарке будут работать крупные производства, а предприятия будут соответствовать наименьшему пятому классу опасности.

На объекте также собираются разместить складские помещения и построить транспортную инфраструктуру с площадками погрузки и разгрузки.

Диана Соловьёва