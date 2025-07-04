Маркетплейсы примеряют новые обязательства

Маркетплейсам могут разрешить отчислять налоги за селлеров, о подготовке такой платформы и нормативной базы заявили в Минфине. Сами площадки заняли выжидательную позицию и о готовности внедрять инициативу в жизнь предпочитают отмалчиваться. О новых планах стало известно одновременно с внесением в Думу правительственного законопроекта о платформенной экономике. С игроками рынка идею обсудил Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Планы по наделению маркетплейсов функцией налоговых агентов озвучил замминистра финансов Алексей Сазанов. В интервью газете «Ведомости» он упомянул, что агентская схема позволит крупным электронным площадкам делать отчисления вместо тысяч своих селлеров. Сейчас продавцы взаимодействуют с налоговой самостоятельно. Единства по поводу открывающихся перспектив среди держателей онлайн-магазинов на Ozon и Wildberries нет, объясняет основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин:

«Для многих это оказалось бы удобным, если бы налог удерживался в момент продажи. Но некоторые селлеры выступали однозначно против, аргументируя это тем, что средства до даты оплаты налога можно инвестировать или хранить на депозите. Это прежде всего производители. Другой вопрос, что это подойдет только для налогообложения доходов, а как площадка будет учитывать расходы продавцов, это большая загадка. С точки зрения администрирования гораздо проще взаимодействовать с одним агентом, чем с тысячами продавцов».

Внедрение механизма потребует немалых вливаний от площадок, но зато он ускорит и упростит многие процессы, считает владелец фабрики мягкой мебели Brendoss Алексей Никонов, его компания продает продукцию именно на маркетплейсах: «Какие-то дополнительные разработки — это колоссальные вложения, дополнительный человеческий ресурс, который будет это обслуживать. Нужна служба поддержки, какой-то ресурс у маркетплейсов это точно заберет. У нас сейчас национальный проект по предпринимательству, там МСП должен расти на 20% быстрее, чем ВВП, и это один из инструментов для ускорения обмена информацией, отчетами».

Эксперимент обещают начать по мере готовности рынка и со вступлением в силу закона о платформенной экономике. В четверг, 3 июля, премьер Михаил Мишустин заявил, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться, юридическую базу в полной мере запустят с 1 марта 2027-го. Пока же собеседники “Ъ FM” отмечают, что о тестировании какой-либо конкретной оболочки не слышали. И все-таки продавцы с налоговым статусом ИП в агентской схеме заинтересованы, отмечает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Для огромного количества небольших предпринимателей, которые работают в постоянно меняющихся налоговых условиях, это было бы хорошее решение.

Другой вопрос — непонимание правил игры людьми, которые работают на маркетплейсах. Если это не будет обязательным условием, прописанным в оферте, тогда это прекрасная инициатива. Можно говорить о какой-то социальной роли площадок, которую они на себя взяли и берут, но мы сейчас говорим о двух ключевых игроках. В России огромное количество МСП создалось именно благодаря маркетплейсам. Я думаю, что это дополнительный вид нагрузки, который говорит об их ответственности за тех, кого они, как говорится, приручили».

Ранее запущенный тестовый проект по информационному обмену маркетплейсов с налоговиками работает с ошибками, отмечает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель образовательного проекта Biznesinalogi Евгения Мемрук. По ее словам, действующий механизм налогообложения дает возможности, которые могут быть потеряны: «Звучит очень красиво, но на практике мы можем столкнуться с большим количеством проблем. Пилотный проект по обмену информацией между маркетплейсами и налоговой работает некорректно. Нужно сначала разработать прозрачную инфраструктуру, чтобы селлеры могли обращаться к маркетплейсу, если они не согласны, например, с расчетом дохода и налога. Сейчас это достаточно легко сделать, подать уточненную декларацию для того, чтобы ФНС разъяснила. А с финансовой службой крупных маркетплейсов очень сложно коммуницировать».

Ассоциация цифровых платформ подтвердила, что введение агентской схемы с ФНС уже обсуждалось. Крупнейшие площадки пока пребывают в раздумьях. Но уже понятно (и это есть в поступившем в Думу законопроекте), что операторы маркетплейсов будут обязаны передавать информацию о сделках и доходах пользователей в налоговые органы.

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Станислав Крючков