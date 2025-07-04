«Зенит» показал два состава

«Зенит» на стадионе «Смена», где располагается клубная академия, провел в четверг товарищеский матч с махачкалинским «Динамо», выступающем в Российской премьер-лиге. Игра завершилась победой петербуржцев 2:0, благодаря голам Лусиано и Педро. На матче присутствовал 21-летний аргентинский игрок Роман Вега, перешедший в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом сезоне Сантос забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Зенит». Раньше его эффективность в атаке была выше

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В прошлом сезоне Сантос забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за «Зенит». Раньше его эффективность в атаке была выше

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вега — первый трансфер «Зенита» этим летом. Пока клуб объявлял только имена игроков, которые покинут команду (Дмитрий Чистяков, Залимхан Бакаев, Огнен Мимович), а в четверг сообщил о приобретении Романа Веги. Это молодой игрок, выступавший за «Аргентинос Хуниорс», где играл когда-то Диего Марадона. Есть у Веги и опыт выступлений за резервную команду «Барселоны» — ее цвета он защищал в сезоне 2022/2023. Заслужить приглашение в первый состав Роману не удалось, зато у него есть опыт адаптации в Европе, откуда он вернулся в Аргентину.

Вега играет на позиции крайнего левого защитника, обладает высокой скоростью, физической мощью, креативным мышлением. По крайней мере, сам он так рассказал о себе в интервью официальному сайту «Зенита»: «Я быстрый, сильный и умный». Радует и то, что аргентинец — молодой футболист, его потенциал далеко не раскрыт. Контракт с ним заключен сроком на пять лет.

Казалось бы, позиция левого защитника «Зенита» надежно закрыта: там с 2019 года выступает Дуглас Сантос, капитан команды. Но в последние сезоны бразилец подрастерял скорость и сосредоточился в основном на выполнении оборонительных функций. В прошлом сезоне Сантос забил три гола и сделал три результативные передачи в 36 матчах за «Зенит». Раньше его эффективность в атаке была выше. В связи с этим сине-бело-голубые чаще строили свои наступательные комбинации через правый фланг, где мобилен Густаво Мантуан (ему сейчас 24 года). Вега даст команде опцию еще одного активного и креативного игрока на фланге. К тому же он может при необходимости сыграть в тройке центральных защитников, когда команда перестроится на схему 3–5–2. А Сантос и Юрий Горшков, которые номинально являются левыми защитниками, могут переместиться в опорную зону или сыграть на противоположном фланге обороны.

Теперь у «Зенита», скорее всего, полностью сформирована линия защиты. И необходимо усилить центр поля. Главным претендентом на переход в петербургский клуб считается атакующий полузащитник Жерсон из бразильского «Фламенго». Он уже подписал предварительное соглашение с петербургским клубом. Правда, на клубном чемпионате мира, проходящем в США, котировки 28-летнего Жерсона выросли, благодаря его удачной игре, и в борьбу за капитана «Фламенго» включился «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Клуб из Саудовской Аравии готов предложить бразильцу годовую зарплату в 30 млн — против тех 6 млн, которые якобы обеспечит ему «Зенит». Плюс — перспектива играть в одной команде с Роналду. Но перейти в азиатский клуб Жерсону проблематично, так как «Зенит» уже перевел, как сообщают, €25 млн трансферной суммы на счета «Аль-Насра». И контракт Жерсона с «Зенитом» таким образом активирован. В любом случае считать бразильца игроком петербургского клуба можно будет лишь тогда, когда об этом будет объявлено официально. Главное, чтобы сам Жерсон не впал в тоску из-за всей этой истории: говорят, сам он больше хочет продолжить карьеру в «Аль-Насре».

Что касается матча «Зенита» с южным «Динамо», сохранившим в прошлом сезоне место в премьер-лиге, то он разделился на два тайма. В первом у хозяев мало что получилось, потому что играл «второй состав» — в основном из россиян. Исключениями были только словенец Ваня Дркушич и казах Нуралы Алип, игравшие на позиции центральных защитников. Кроме того, некоторые из этих футболистов, как рассказал после матча Сергей Семак, главный тренер «Зенита», позже начали подготовку к сезону. Во втором тайме у петербуржцев вышли на поле «основные силы» в виде легионеров, которых «разбавил» полузащитник Ярослав Михайлов, и Лусиано и Педро забили в ворота соперников два гола, принеся команде победу.

Следующий контрольный матч «Зенит» проведет 6 июля на том же стадионе против калининградской «Балтики», вернувшейся в прошлом сезоне в РПЛ.

Кирилл Легков