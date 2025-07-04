В Илишевском районе расследуют гибель механика племзавода «Урожай»

Гострудинспекция расследует гибель 56-летнего механизатора ООО «Племзавод "Урожай"» в Илишевском районе. Несчастный случай произошел в машинно-тракторной мастерской предприятия в селе Старокуктово, сообщила замруководителя ведомства Оксана Ванскова. Работника ударило по голове диском колеса кормораздатчика. Пострадавший скончался на месте происшествия.

ООО Племзавод «Урожай», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Старокуктово Илишевского района в феврале 2019 года. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. Владелец — Айдар Мухарлямов. В 2024 году выручка составила 987,4 млн руб., чистая прибыль — 192,9 млн руб.

Майя Иванова