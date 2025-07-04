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Обманутому мошенниками жителю Ярославской области вернут деньги

Новокузнецкий суд решил взыскать 490 тыс. руб., которые перевел ярославец, находясь под влиянием мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее некоузская полиция возбудила уголовное дело по факту обмана местного жителя. В ходе расследования установлено, что житель района поверил мошенникам и перевел на счет жительницы Кемеровской области 490 тыс. руб.

Для восстановления прав потерпевшего прокурор Некоузского района обратился в суд с целью взыскания денег. Обосновывая требования, он указал, что между потерпевшим и владельцем счета не было никаких договорных отношений и оснований для перевода денег.

«Решением Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области требования прокурора удовлетворены»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова

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