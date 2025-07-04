Челябинскую компанию признали недобросовестной из-за неподписанного контракта

Управление ФАС России по Челябинской области включило ООО «Арсак» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Компания не подписала контракт на ремонт дороги стоимостью 277 млн руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компания участвовала в закупке на ремонт автодороги поселок Вахрушево (Копейск) — село Долгодеревенское (Сосновский район Челябинской области). Заказчиком было региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. «Арсак» стал вторым участником аукциона, однако ему перешло право на заключение контракта после того, как победитель отказался от него. Но в итоге подрядчик тоже уклонился от подписания договора в установленный срок.

Заказчик направил сведения об ООО «Арсак» в УФАС.

Ольга Воробьева