Генпрокуратура нашла добычу в «Южуралзолоте»

Один из крупнейших золотодобытчиков России может быть передан под контроль государства. Речь идет о группе компаний «Южуралзолото» Константина Струкова. Генпрокуратура требует изъять активы челябинского миллиардера, который занимает 78–ю строчку в списке самых богатых людей России. С чем связаны претензии? Разбирался Сергей Симонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ

Миллиардер и депутат Константин Струков захватил не только золотодобывающие и угольные предприятия, но и власть в региональном парламенте. По крайней мере, в этом убеждена прокуратура и теперь требует изъять его активы, оцениваемые в 200 млрд руб. Основная претензия связана с конфликтом интересов. Струков, несмотря на запрет совмещения госслужбы и бизнеса, и находился в комитете по экологии и природопользованию, и фактически управлял «Южуралзолотом».

Подобные иски Генпрокуратура подает все чаще и почти никогда не проигрывает, говорит управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников: «Государство обращает себе в собственность массу всего: нефтяные прииски, аэропорты, макаронные фабрики. Есть целое управление в Генпрокуратуре, которое занимается исключительно этим. Речь идет о том, что человек не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, но занимался. Точно таким же образом "Рольф" был обращен в доход государства. Перспективы дела самые для защиты сложные, потому что пока еще государство таких дел не проигрывало».

В главном активе Струкова — «Южуралзолоте» — за последние годы произошло несколько инцидентов, которые привели к гибели сотрудников. Источники “Ъ” говорят, что это может косвенно указывать на халатность руководства в вопросах безопасности. Кроме того, к компании подано семь исков от природоохранной прокуратуры на общую сумму 650 млн руб.

Действия Генпрокуратуры станут сигналом и другим золотодобытчикам, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Это четвертая по объемам золотодобывающая компания, которая осталась работать в России. У компании все было достаточно хорошо, даже непонятно, почему они не могли вкладываться в обеспечение контроля безопасности на своих приисках. Все, что связано с золотодобычей, требует постоянной ежедневной работы. Крупные компании этим занимаются, но для них это тоже некий сигнал, чтобы усилить инвестиции в безопасность и контроль».

Несколько лет назад Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства еще одну компанию, чьи акции обращаются на бирже, Соликамский магниевый завод. И суд согласился, что предприятие было незаконно приватизировано в 1990-х годах. При этом часть бумаг принадлежала частным акционерам, в том числе тем, кто купил их на Мосбирже. Генпрокуратура потребовала изъять и эти акции.

Но в случае с «Южуралзолотом» гособвинение вряд ли пойдет на такие шаги, считает управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов. Тем более что в деле с миноритариями Соликамского завода точка еще не поставлена: «Акции не могут быть истребованы у лиц, которые купили их на организованных торгах. Так решила апелляция. Прокуратура с этим не согласна и обжаловала это постановление. Скоро увидим, устоит оно или нет. Если апелляция устоит, то риски для миноритарных акционеров минимальны. На мой взгляд, в этот раз прокуратура не повторит такую же ошибку, то есть не пойдет истребовать акции у миноритарных акционеров. Не забываем, что в акционерах ЮГК есть Газпромбанк, у которого, если я не ошибаюсь, 22%».

Накануне акции «Южуралзолота» падали на 17%, а стоимость облигаций опускалась заметно ниже номинала. Впрочем, собеседники “Ъ” надеются, что смена собственников не повлияет на исполнение обязательств компании.

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Сергей Симонов, Анна Кулецкая