Ожидаемая зарплата соискателей Татарстана сохраняется на уровне 80 тыс. руб., такой вывод сделали аналитики рекрутинговой платформы hh.ru по итогам июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплатные ожидания Татарстанцев остаются на уровне 80 тысяч рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Зарплатные ожидания Татарстанцев остаются на уровне 80 тысяч рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Желаемый уровень дохода соискателей в республике не изменился с мая 2025 года. Средняя заработная плата в вакансиях работодателей составила 71 тыс. руб. При этом средняя предлагаемая зарплата по России составила 75,5 тыс. руб. (среднероссийские зарплатные ожидания равны 75,8 тыс. руб.).

Уровень конкуренции в Татарстане считается умеренным. К началу июля 2025 года на одну вакансию приходится 5,9 резюме. Этот показатель выше среднего по России на 0,4 пункта.

Работодатели за июнь разместили на 32% меньше вакансий, чем в июне 2024 года. Активность соискателей выросла на 36% по сравнению с прошлым годом. За май 2025 года было размещено или обновлено более 188 тыс. резюме.

Виктория Паль