Только 5% челябинцев готовы получать зарплату в цифровых рублях

Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство челябинцев настроены скептически к идее получения зарплаты в цифровых рублях. В недавнем опросе, охватывающем экономически активное население, только 5% респондентов выразили готовность получать заработную плату в новой форме национальной валюты.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что технологическая база для внедрения цифрового рубля уже готова. Однако чем ближе приближается запуск этой валюты, тем больше недоверия проявляют челябинцы: лишь 2% готовы получать всю зарплату в цифровом формате, а 3% — часть денег. Против выступают 76% опрошенных, указывая на риски, связанные с возможными сбоями в системе и последствиями для их финансового благополучия.

Интересно, что мужчины более открыты к изменениям: 6% из них готовы принимать зарплату в цифровых рублях, в то время как среди женщин этот показатель составляет только 3%. Среди горожан с доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц процент тех, кто готов получать зарплату в «цифре», достигает 8%, однако 80% из них все еще выступают против новой формы валюты, что указывает на настороженное отношение к изменениям в финансовой системе.

Евгения Пономарева