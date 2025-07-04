Силы ПВО сбили беспилотник под Ижевском

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Ижевска. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.

Сведений о пострадавших и повреждениях на земле господин Бречалов не привел. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности, звучат сирены. Ранее утром приостановил работу аэропорт Ижевска.

Накануне по территории Удмуртии ударили два украинских дрона. Один из них, по словам главы республики, попал в технические сооружения. Обошлось без жертв.