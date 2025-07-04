В частной клинике Подольска пациентка умерла после пластической операции

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело после гибели женщины. Она умерла в частной клинике после пластической операции, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

Трагедия произошла 2 июля. Женщине сделали пластическую операцию по коррекции груди. После завершения процедуры пациентка не вышла из наркоза.

Следователи осмотрели частную клинику, изъяли медицинскую документацию и провели допросы сотрудников клиники. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин смерти. Подольская городская прокуратура взяла расследование под личный контроль.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).