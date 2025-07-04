Уровень воды на дамбе в Петербурге достиг критической отметки

Уровень воды в Финском заливе с внешней стороны защитных сооружений превысил 180 см. Затворы дамбы Санкт-Петербурга остаются закрытыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» Фото: Официальный канал ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

«Проходим максимальные уровни подъема воды»,— говорится в сообщении Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Затворы закрыли вечером 3 июля из-за угрозы наводнения в Петербурге. С 5:00 мск в городе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 25-28 м/с и формирование волн в Финском заливе высотой 2-2,5 метра. Главный синоптик города Александр Колесов уточнил, что при закрытых створках дамбы уровень воды в Неве повысился до 95 см, ожидается, что он может вырасти до 120 см.