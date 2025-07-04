В Казани количество платных парковочных мест планируют увеличить с 12,8 до 14,1 тыс. Проект соответствующего постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани планируют увеличить число мест на платных парковках до 14,1 тысяч

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани планируют увеличить число мест на платных парковках до 14,1 тысяч

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новые платные парковки появятся на Вознесенском тракте, Кремлевской набережной, переулке Саначина, а также на ул. Карбышева, Кирпичникова, Журналистов, Спортивной, Рихарда Зорге, Родины, Ломжинской, Воровского, 2-й Юго-Западной, Халева, Сыртлановой, Роторной.

Контролировать исполнение постановления будет заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Со 2 июня в Казани расширили количество мест на платных парковках с 10,8 до 12,8 тыс. мест.

Диана Соловьёва