Стройку ТЦ на месте бывшего «Аквилона» продлили до конца 2025 года
В Ярославле разрешение на строительство ТЦ на улице Труфанова продлили до 28 декабря 2025 года. Соответствующие данные отражены в реестре областного минстроя.
Фото: авито
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что прежнее разрешение на строительство действовало до июня 2025 года. У центра будут стеклянные фасады и потолки высотой 4 м.
Напомним, что новый ТЦ строят на месте снесенного «Аквилона». Здание торгового центра тогда было построено незаконно. Право аренды участка получила ярославская компания ООО «АСТ».