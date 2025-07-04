Стройку ТЦ на месте бывшего «Аквилона» продлили до конца 2025 года

В Ярославле разрешение на строительство ТЦ на улице Труфанова продлили до 28 декабря 2025 года. Соответствующие данные отражены в реестре областного минстроя.

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Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что прежнее разрешение на строительство действовало до июня 2025 года. У центра будут стеклянные фасады и потолки высотой 4 м.

Напомним, что новый ТЦ строят на месте снесенного «Аквилона». Здание торгового центра тогда было построено незаконно. Право аренды участка получила ярославская компания ООО «АСТ».

Алла Чижова