Прибыль компаний Челябинской области сократилась почти на четверть

В Челябинской области продолжает сокращаться прибыль прибыльных компаний и расти убытки убыточных. В январе-апреле 2025 года сальдо прибылей и убытков организаций составило 81,7 млрд руб., что на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сведения о финансовых результатах деятельности организаций (без учета субъектов малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) представил Челябинскстат.

Прибыль компаний Челябинской области в январе-апреле этого года составила 112,8 млрд руб. Это почти на 25% меньше, чем годом ранее, когда организации получили почти 150 млрд руб. Убытки при этом выросли на 30%, до 31 млрд руб. после 24 млрд годом ранее.

За год доля прибыльных компаний в общем количестве организаций Челябинской области сократилась почти на 3 процентных пункта и составила 70%.

Продолжает расти задолженность компаний, в том числе просроченная. Так, общий кредиторский долга на конец апреля составил 1,4 трлн руб., увеличившись за год на 12,6%. Просроченная задолженность перед кредиторами выросла на 18% и составила почти 62 млрд руб.

Дебиторский долг организаций увеличился за год на 8,7% и достиг 1,2 млрд руб. Просроченная дебиторка выросла на 8,2%, до 69,7 млрд руб.