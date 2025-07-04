Сергей Завгородний оставил должность сити-менеджера Благовещенска

Глава администрации Благовещенска Сергей Завгородний покинул пост главы администрации Благовещенска, его полномочия прекращены горсоветом. Как сообщила в соцсетях глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова, поводом для отставки стало заявление самого господина Завгороднего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева — Сергей Завгородний

Фото: Администрация Благовещенского района, Коммерсантъ Слева — Сергей Завгородний

Фото: Администрация Благовещенского района, Коммерсантъ

Временно исполнять обязанности сити-менеджера будет Руслан Абдрахманов, управляющий делами администрации. Нового главу муниципалитета депутаты изберут 1 августа по итогам конкурса.

Сергей Завгородний возглавлял городскую администрацию с декабря 2019 года. В ноябре 2024 года его переназначили на этот пост.

Идэль Гумеров