В тутаевском детском лагере «Чайка» построили два корпуса

В социально-оздоровительном центре «Чайка» в Тутаевском округе открыли два новых жилых корпуса. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новые здания позволят разместить 150 детей, включая инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В обоих корпусах располагаются спальни с санузлами и душевыми и застекленные веранды. Рядом со зданиями обустроены спортивные и игровые площадки.

Строительство произведено в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». По нему до 2027 года в лагерях региона построят 11 новых корпусов.

Алла Чижова