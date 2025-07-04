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В тутаевском детском лагере «Чайка» построили два корпуса

В социально-оздоровительном центре «Чайка» в Тутаевском округе открыли два новых жилых корпуса. Об этом сообщили в правительстве области.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новые здания позволят разместить 150 детей, включая инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В обоих корпусах располагаются спальни с санузлами и душевыми и застекленные веранды. Рядом со зданиями обустроены спортивные и игровые площадки.

Строительство произведено в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». По нему до 2027 года в лагерях региона построят 11 новых корпусов.

Алла Чижова

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