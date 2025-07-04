Депутат из Коми-округа покорил Эльбрус

Депутат краевого заксобрания Алексей Петров покорил гору Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. На покорение самой высокой горной точки РФ и Европы, находящейся в 5642 м над уровнем моря, господин Петров отправился с друзьями и близкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Алексея Петрова в соцсети. Фото: страница Алексея Петрова в соцсети.

«Если сказать, что это было трудно — это ничего не сказать. Это было самое тяжелое физическое испытание в моей жизни. Планомерно в течение ночи и раннего утра мы шли к своей цели. Я запинался, падал, задыхался. Я задыхался через каждые четыре шага. Спустя восемь часов, несмотря на полное отсутствие сил и энергии, мы достигли своей цели и взошли на вершину! Друзья, это было невероятно сложно, но я бы советовал каждому испытать это!» — написал депутат на своей странице «ВКонтакте». Господин Петров также сделал фото на горной вершине с российским триколором с надписью «Кудымкар».

По данным Kartoteka.ru, Алексей Петров в качестве ИП работает в сфере ресторанной деятельности, является учредителем ООО «Маркетинг» (аренда и управление нежилой недвижимостью). В группе «Маркетинг Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что сеть управляет продуктовыми магазинами в Кудымкаре. Алексей Петров является также основателем мясокомбината «Петровский мясной дом», владельцем местных кафе «Телега», «ИньвАА», ресторана «Национальный» и бара «Пермяк». В конце 2020 года господин Петров открыл в Кудымкаре сырзавод, а в 2025-м — производство премиальной колбасы.