В Уйском районе в реке утонула десятилетняя девочка

На реке Кидыш в Уйском районе Челябинской области 3 июля утонула десятилетняя девочка. Скорая помощь пыталась ее реанимировать, однако ребенка не удалось спасти, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, что в этот день несколько детей отдыхали на берегу реки под присмотром старшей 20-летней сестры. Десятилетняя девочка ушла купаться, но из воды не вышла. Старшая сестра позвонила матери, которая прибыла на место с полицией. Утонувшую девочку нашли в камышах в 5 м от берега.

Ольга Воробьева