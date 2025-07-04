Жителей Еманжелинска будут судить за кражу 32 млн рублей с помощью «Госуслуг»

Прокуратура Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 32 млн руб. с помощью данных портала «Госуслуги». Два местных жителей обвиняются в краже и неправомерном доступе к компьютерной информации (пп. «в», «г» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 158, чч. 2, 3 ст. 272 УК РФ). Материалы направили в городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, местные жители получили у неустановленных лиц персональные данные пользователей Госуслуг. В 2022-2023 годах с помощью информации они заходили в приложения банков и брали кредиты от имени граждан. Затем соучастники выводили средства на подконтрольные счета. Они похитили у 51 потерпевшего около 32 млн руб. Во время следствия на банковские счета и имущество обвиняемых стоимостью более 7,8 млн руб. наложили аресты.

Виталина Ярховска