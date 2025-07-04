Спикер Госдумы анонсировал проект по ремонту дворов саратовских школ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый депутатский проект «Ремонт дворов школ» в двух районах Саратова. На эти цели регион привлечет сумму в размере 89 млн руб.

Проект предусматривает благоустройство в этом году 12 пришкольных территорий во Фрунзенском и Кировском районах Саратова. В первом из них это МОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 18 с УИП им. О.П. Табакова», МАОУ «Лицей № 37» и МОУ «СОШ № 77». В случае с Кировским районом речь идет о МОУ «ООШ № 14», МАОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина», МАОУ «Гимназия № 31», МАОУ «СОШ № 51», МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева», МОУ «СОШ № 71», МАОУ «Прогимназия "Кристаллик"» и МАОУ «Прогимназия № 237 "Семицветик"».

Ожидается, что ремонт школьных дворов завершится к сентябрю 2025 года. Господин Володин отметил, что в следующем году в рамках данного проекта планируется ремонт всех школ и детских садов Саратова. Это потребует, как добавил политик, суммы в размере 1,5 млрд руб.

Павел Фролов