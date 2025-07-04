В Челябинске из-за короткого замыкания произошел пожар в трамвае №15
В Калининском районе Челябинска 3 июля произошел пожар в трамвае №15. Водитель общественного транспорта получила ожоги рук первой степени, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Пожар произошел вечером на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной. Огонь появился в первом вагоне двухсекционного трамвая. Причиной возгорания стало короткое замыкание вводного автомата от контактной сети. Самостоятельно из трамвая эвакуировались 15 человек.
В МЧС отмечают, что водитель от госпитализации отказалась.