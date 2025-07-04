Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-31» с площадки № 31 космодрома Байконур состоялся вечером в четверг, 3 июля. Это произошло в 22:33 (MSK), сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр ОАО "РКК "Энергия" Фото: Пресс-центр ОАО "РКК "Энергия"

«ТГК "Прогресс МС-31" доставит на Международную космическую станцию топливо, продукты питания и оборудование для проведения научных экспериментов»,— говорится в сообщении.

Пуск РН прошел в штатном режиме. На ракету нанесено изображение с символикой 50-й годовщины проекта «Союз-Аполлон». «Союз-2.1а» создан и изготовлен на РКЦ «Прогресс».

Георгий Портнов