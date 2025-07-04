Сеть Sela откроет в Перми второй магазин

Бренд одежды и аксессуаров Sela запустит в Перми свой второй магазин. Как пишет ИА «Текст» со ссылкой на ТРЦ «iMALL Эспланада», торговая точка разместится на втором этаже торгового центра. Новый отдел Sela станет работать как универмаг. Открытие отдела запланировано на июль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас единственный магазин Sela функционирует в ТРЦ «Планета», свидетельствует 2ГИС.

Семейный российский бренд Sela был создан в 1991 году, он создает коллекции одежды для женщин, мужчин и детей до 14 лет. В августе 2019 года сеть присоединилась к Melon Fashion Group, в которую входят также магазины брендов одежды Befree, Zarina, Love Republic, Idol. Отделы Sela работают более чем в 70 городах России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана.