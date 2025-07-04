В ярославском аэропорту ограничили полеты

В ярославском аэропорту Туношна ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Соответствующее сообщение появилось в 6:53 4 июня. Одновременно ограничение было введено в аэропорту Самары, а чуть позже — и в Казани. Напомним, в последний раз запрет на полеты в ярославском аэропорту вводился в ночь на 12 июня.

Антон Голицын