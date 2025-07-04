Культурный центр в Березниках построит подрядчик из Уфы

Победителем конкурса на строительство центра культурного развития в березниковском микрорайоне Любимов признано ООО «Башинвестстрой». Сумма контракта составит 336,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микрорайон "Любимов".

Фото: пресс-служба губернатора пермского края Микрорайон "Любимов".

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Как указано в техническом задании, площадь земельного участка, на котором построят центр, составляет 7714 кв. м. В здании разместятся зрительный зал на 200 мест, музейно-выставочное пространство, помещения для занятий творческих коллективов, танцевальный зал, гримерки и необходимые функциональные зоны.

К работам требуется приступить 15 октября 2025 года, сдать объект — 26 сентября 2026 года.

ООО «Башинвестстрой» зарегистрировано в октябре 2009 года в Уфе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2024 год составила 388 млн руб. Компания участвовала в роли поставщика в 14 государственных закупках на сумму 1 млрд руб.