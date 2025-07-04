Организатора диверсии на ЮУЖД приговорили к 22 годам колонии

Центральный окружной военный суд признал виновными двух жителей Республики Башкортостан в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и содействии диверсионной деятельности (ч. 3 ст. 281.1 УК РФ) в зависимости от их роли. Организатора поджога на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) приговорили к 22 годам тюрьмы и колонии, другого фигуранта — к шести годам колонии, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, в суде установили, что 31-летний житель Учалов в мае 2023 года вступил в ряды «Легиона Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Ему предложили совершить диверсию. Организатор привлек к преступной деятельности студента колледжа. В июне того же года обвиняемый поджег три железнодорожных релейных шкафа и батарейный шкаф на участках железнодорожных путей на территории Миасса. Студент в это время контролировал окружающую обстановку. Фотографии и видеозаписи диверсии они отправили в аккаунт террористической организации.

Выявили и расследовали преступление сотрудники УФСБ России по региону. Суд приговорил организатора поджога к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, соучастника — к шести годам в колонии общего режима.

Виталина Ярховска