Под Пензой в ДТП погиб 13-летний мальчик, прокуратура контролирует проверку

Прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП в Пензенском районе Пензенской области с погибшим несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла примерно в 19:00 накануне, 3 июля, близ села Леонидовка. Там водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. В итоге ребенок погиб.

На место происшествия выехал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров. Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту смертельного ДТП.

Павел Фролов