«Новые люди» утвердили список кандидатов на выборах в Новосибирской области

Региональное отделение партии «Новые люди» сформировало список кандидатов в законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. Партийная конференция, принявшая соответствующие решения, состоялась 3 июля.

В первую тройку партсписка кандидатов в депутаты областного парламента вошли вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, а также двое депутатов действующего созыва — лидер регионального отделения «Новых людей» Дарья Карасева и основатель группы компаний в строительной сфере «Поляков» Илья Поляков.

«Мы выставляем своих кандидатов на всех округах Новосибирска и области»,— сообщила госпожа Карасева. По ее словам, программа на выборы будет сформирована по итогам сбора предложений от новосибирцев.

На предыдущих выборах в заксобрание в 2020 году «Новые люди» набрали 7,2% голосов. В настоящее время в их фракции четверо депутатов.

Валерий Лавский