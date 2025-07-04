Число претендентов на пост мэра Черногорска выросло до трех

Директор МП «Бытсервис» Руслан Попович намерен принять участие в выборах мэра Черногорска в Республике Хакасия в качестве самовыдвиженца. Это следует из базы данных ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае господин Попович принял участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидата в мэры и занял второе место. После этого он вышел из рядов ЕР.

Помимо Руслана Поповича, заявления об участии в выборах подали самовыдвиженец Вадим Палкевич и Владимир Смышляев в качестве кандидата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП). Господин Смышляев является председателем совета регионального отделения СРЗП. В сентябре 2024 года он занял второе место на выборах в Госдуму РФ в Хакасском одномандатном округе №35.

Напомним, ранее региональное отделение ЕР утвердило кандидатом от партии индивидуального предпринимателя Вячеслава Финогенова. В свою очередь, КПРФ выдвинула общественного деятеля Елену Гопину. Выдвижение кандидатов в мэры завершится 15 июля.

Валерий Лавский