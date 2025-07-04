Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана из-за задержания россиян

Омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой с просьбой взять на личный контроль ситуацию с задержанием в Баку россиян. Об этом госпожа Москалькова написала в своем Telegram-канале.

Среди задержанных граждан России — глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, шеф-редактор Евгений Белоусов и программист Илья Безуглый.

По словам омбудсмена, задержание сопровождалось «демонстративным применением чрезмерной физической силы». В случае с Ильей Безуглым задержание было «схоже с похищением». Татьяна Москалькова также выразила обеспокоенность состоянием здоровья Игоря Картавых, который страдает диабетом и, «по имеющимся сведениям», лишен необходимых лекарств.

30 июня в Азербайджане задержали семь сотрудников агентства Sputnik Азербайджан. 1 июля на четыре месяца были арестованы Игорь Картавых и Евгений Белоусов. Это случилось после того как в Екатеринбурге арестовали восьмерых представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в участии в ОПГ. Впоследствии двое из них скончались. Следственная экспертиза в Азербайджане выявила, что они погибли в результате множественных травм. Судмедэкспертиза российской стороны показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Подробнее о деле азербайджанской ОПГ — в материале «В диаспоре собрали группировку».