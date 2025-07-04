Почти 40 человек отравились в Москве на туристическом судне

36 пассажиров туристического теплохода «Николай Карамзин» в Москве обратились за медпомощью с симптомами отравления, сообщили «РИА Новости». Специалисты проводят лабораторные исследования еды, пробы взяты в пищеблоке.

Материалы следствия находятся на контроле у Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По словам представителей надзорных органов, никто из пассажиров тяжело не пострадал, но все прошли обследование.

Судно следовало по маршруту Вологда – Ярославль. Принадлежит теплоход «Николай Карамзин» компании «Московский туристический флот».