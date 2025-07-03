В Волгоградской области за 464 млн рублей отремонтируют трассу

ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» объявило тендер стоимостью более 463,5 млн руб. на ремонт трассы Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон» Тамбов - Волгоград - Астрахань. Соответствующая информация опубликована на портале «ЕИС Закупки».

Дорожные работы требуется провести в Новоаннинском районе Волгоградской области с 706 км по 716 км. Подрядчику предстоит отремонтировать тротуары, дорожное покрытие, установить новые ограждения и автобусные остановки. Согласно графику, закончить работы нужно к июню 2027 года.

Прием заявок на участие в закупке завершится 18 июля. Победителя определят 22 июля.

Нина Шевченко