В Астрахани организуют спартакиаду молодежи России за 10 млн рублей

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (ФГБУ ФЦПСР) ищет организатора для проведения VI летней Спартакиады молодежи России 2025 года по плаванию (это будет третий, заключительный этап соревнований, пройдет с 25-го по 29 июля). Начальная максимальная цена контракта — 10,5 млн руб.

Подрядчик должен обеспечить участникам спартакиады (530 человек) питание, проживание, трансфер, оплату работы спортивных судей. Контракт будет действовать до 29 июля этого года.

Конкурс продлится до 10 июля. Победителя аукциона определят на следующий день.

Нина Шевченко