В Волгограде продают карманные часы дореволюционных времен за 9 млн рублей

В Волгограде коллекционер выставил на «Авито» редкие швейцарские карманные часы за 9,3 млн руб. В объявлении продавец утверждает, что часы когда-то принадлежали Дмитрию Васильеву, депутату Первой Государственной думы Российской Империи.

По словам собственника, Дмитрий Васильев происходил из крестьянской семьи Новгородской губернии и был одним из первых народных избранников. После революции его судьба осталась неизвестной.

Часы имеют серебряный корпус с рубиновыми вставками и механизм, который, по словам владельца, до сих пор работает. Коллекционер готов к торгу, но документального подтверждения принадлежности часов Дмитрию Васильеву не предоставлено.

Нина Шевченко