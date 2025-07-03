Бывший пост ДПС в астраханском микрорайоне Бабаевского продают за 7 млн рублей

Бывший пост ДПС на ул. Краматорской, 11 в микрорайоне Бабаевского за Кирикилинским мостом выставлен на «Авито». Участок площадью 674 кв. м продается за 7 млн руб., соответствующее объявление заметило издание «Арбуз».

Отмечается, что участок и строение на нем давно не используются по прямому назначению. Объекты недвижимости находятся в частной собственности.

Продавец также предлагает арендовать здание. Возможности использования здания бывшего поста ДПС остаются открытыми.

По данным Росреестра, вид разрешенного использования участка с 2008 года не менялся — он все так же предназначен для эксплуатации поста ДПС. Кадастровая стоимость земли — 691,7 тыс. руб. (удельная — 1 026,23 руб. за кв. м).

Нина Шевченко