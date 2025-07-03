Апелляция пришла на господдержку

Апелляционный суд пересмотрел решение о возврате в федеральный бюджет 39,9 млн руб. из субсидии, выданной в 2019 году Нижегородскому автозаводу на производство биолаборатории и бескаркасного фургона. Минпромторг РФ потребовал вернуть часть денег и оштрафовал предприятие на 10 млн руб. за невыполнение показателя по объему продаж. Юристы автозавода частично оспорили решение суда: теперь вопрос о возврате субсидии не стоит, однако выводы о невыполнении продаж и наложенный штраф отменить не удалось. Знакомые с ситуацией собеседники «Ъ-Приволжье» утверждают, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году завод с опозданием выполнил условия соглашения о господдержке, а в законодательстве не прописана ответственность получателей в таких случаях.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ООО «Автомобильный завод НАЗ» (ГАЗ после изменения юрлица) на решение о возврате в федеральный бюджет части субсидии Минпромторга РФ в размере 39,9 млн руб. и уплату 10,1 млн руб. штрафа за срыв показателя по продажам спецтехники. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2019 году министерство предоставило предприятию средства для проведения научно-исследовательских работ и производства изотермического фургона бескаркасного типа и мобильной биолаборатории.

По условиям соглашения с Минпромторгом автозавод обязался к декабрю 2021 года достичь показателя по продажам спецтехники в объеме 2,4 млрд руб. Однако заданной планки производитель не достиг: план по реализации машин был выполнен лишь наполовину, составив 1,2 млрд руб., следует из опубликованных материалов дела.

По результатам проверки условий предоставления субсидии в июле 2023 года министерство выявило неисполнение показателя объема продаж и оштрафовало предприятие на 10,1 млн руб., потребовав вернуть часть выданной субсидии в федеральный бюджет.

Эти санкции на заводе сочли незаконными и обратились в арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить выводы Минпромторга. Юристы предприятия доказывали, что Нижегородский автозавод полностью выполнил условия соглашения, но не выдержал оговоренные сроки из-за пандемии коронавируса в 2020 году и введенных антиковидных ограничений, отметил близкий к предприятию собеседник «Ъ-Приволжье». Он добавил, что в российском законодательстве четко не прописаны подобные ситуации, поэтому неясно, должна ли власть штрафовать получателей субсидий, либо считать коронавирусные ограничения непредвиденной ситуацией, не зависящей от исполнителей проектов и повлекшей неопределенность на рынках сбыта.

Поэтому решение возникших разногласий перешло в судебную плоскость.

Сначала арбитражный суд Москвы посчитал, что условия соглашения с Минпромторгом РФ были заранее известны руководству предприятия, и оно должно было оценить возможности по выполнению инвестпроекта. Подписав договор, завод взял на себя все риски по его надлежащему исполнению, отмечалось в судебном решении первой инстанции. Поскольку условия соглашения предусматривали стопроцентное достижение всех целевых показателей и штраф применялся за нарушение даже одного из них, то министерство законно воспользовалось правом и применило санкции, решил суд.

Однако апелляционная инстанция пересмотрела это решение и приняла новый судебный акт, частично удовлетворив жалобу юристов автозавода НАЗ.

В резолютивной части решения отмечается, что автозаводу удалось добиться возврата субсидии в размере 39,9 млн руб., которую суд посчитал излишне уплаченной в федеральный бюджет по требованию Минпромторга. Федеральное министерство обязали выплатить спорную сумму автозаводу и возместить ему полмиллиона рублей судебных расходов. Вместе с тем 10-миллионный штраф производителю отменить не удалось, как и выводы органа власти о нарушении условий соглашения по предоставлению субсидии. Мотивировка апелляционного суда пока не опубликована, поэтому комментировать его на предприятии не стали.

Впрочем, сложившаяся судебная практика показывает, что вина за неисполнение показателей инвестпроектов с господдержкой в основном ложится на предприятия. Так, аналогичные споры с Минпромторгом по субсидиям компании «Пушкинский текстиль», «Коминвест-АКМТ», «Электрик-дуговое оборудование» и «Спецвоенпром» проиграли.

В Нижегородской области за невыполнение показателя продаж, оказавшегося в восемь раз ниже запланированного, Минпромторг обязал вернуть 71,8 млн руб. из субсидии, которую получила Корпорация специального машиностроения Виктора Клочая на создание самоходного щебеночного комплекса по той же программе развития гражданской промышленности.

Пересмотр спора по субсидии НАЗ выбился из этого ряда дел.

Владимир Зубарев